Лилия Галимова: «Исключение татарстанского СРО из Госреестра к срыву госпрограмм не приведет»

887 татарстанских подрядчиков лишились допуска из-за исключения «Первого поволжского строительного объединения» из списков Госреестра.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Исключение Ростехнадзором из списков Госреестра «Первого поволжского строительного объединения» не несет угрозы срыва обязательств по господряду. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Могу отметить, что пока никаких опасений относительно невыполнения строительной программы нет», – подчеркнула представитель Казанского Кремля.

В конце прошлой недели Ростехнадзор объявил, что из Госреестра строительных саморегулируемых организаций (СРО) исключена вторая по величине организация. Допусков лишились 887 подрядчиков.