В Казани на месяц перекрыли несколько улиц

Ограничение движения транспорта связано с ремонтом проезжей части.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 20 августа будут перекрыты улицы Артиллерийская, Зенитная, Строительная, Металлистов, Оборонная и Кавалерийского. Также будет перекрыт участок Краснооктябрьской улицы на участке от Арбузова до Кавалерийской.

Кроме того, движение транспорта по участку улицы Бухарской от Родины до Крылова будет ограничено до 30 сентября.

Дороги будут перекрыты для безопасного движения пешеходов и автотранспорта во время ремонта проезжей части.