В первом полугодии 2018 года «Татнефть» увеличила персонал на 3 процента

Конкуренция за трудовые ресурсы привела к серьезному росту зарплат в нефтегазохимической отрасли РТ.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). За первые полгода 2018 года ПАО «Татнефть» увеличило число работников на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом некоторые предприятия отрасли продолжают оптимизацию работников. Об этом рассказал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров, посвященном итогам первого полугодия.

Он сообщил, что в первом полугодии 2018-го «Татнефть» увеличила количество работников по сравнению с таким же периодом прошлого года на 3 процента, а резиденты «Химграда» нарастили персонал на 7 процентов. Также на 3 процента выросло число работников шинного комплекса «Татнефти».

Отрицательный прирост персонала за аналогичный период показали «Нижнекамскнефтехим» (минус 4,5 процента), «Казаньоргсинтез» (минус 1 процент) и ряд других предприятий. Наибольшие отрицательные показатели отмечены на химзаводе имени Карпова (минус 15 процентов) и Казанском заводе синтетического каучука (минус 25 процентов по сравнению с первым полугодием 2017-го). Оптимизация штата позволила нефтегазохимической отрасли существенно нарастить уровень доходов своих работников.

«Усиление конкуренции за трудовые ресурсы и рост требований к квалификации работников повлекли за собой опережающий рост заработной платы в нефтепереработке и производстве резиновых изделий», – отметил Яруллин.

Докладчик привел данные статистики по конкретным производствам. Так, по сравнению с 2013 годом зарплаты работников производства нефтепродуктов выросли на 57 процентов, в нефтегазодобыче они увеличились на 39 процентов, а персонал производства химпродуктов стал получать больше на 44 процента. Лидером роста зарплат оказалось производство резиновых изделий, где рост составил 83 процента по сравнению с показателями 2013 года.