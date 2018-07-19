В лесу за парком «Кырлай» очистят территорию

Волонтеры планируют убрать с территории мусор, бутылки и ветки, чтобы сделать прогулки по лесу комфортными и безопасными.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 21 и 22 июля в лесу за парком «Кырлай» в Казани состоится субботник. Активисты соцсети «ВКонтакте» призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к экологической акции.

Волонтеры планируют убрать с территории мусор, бутылки и ветки, чтобы сделать прогулки по лесу комфортными и безопасными.





«Наверняка все вы знаете и бывали в нашем любимом парке развлечений Кырлай? А что творится в лесочке за ним, видели? Темно, страшно, везде мусор, и можно ноги сломать, если вздумаете прогуляться там вечерком. Сделаем наш город лучше и красивее!» – призывают активисты столицы Татарстана.



Встреча участников субботника состоится 21 и 22 июля в 10.00 у центрального входа в парк «Кырлай». С собой по возможности нужно взять перчатки и мешки для мусора.