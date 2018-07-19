Ак Барс Банк внедрил систему Расчетный Центр Корпорации

РЦК позволит контролировать расход средств подконтрольными организациями и оперативно получать информацию о ликвидности компании.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Расчетный Центр Корпорации (РЦК) — новая современная информационная система для осуществления головной компанией мониторинга, контроля и управления финансовыми операциями и денежными средствами на счетах подконтрольных организаций. Среди них могут быть структурные подразделения, филиалы, дочерние компании, связанные между собой финансово-экономическими отношениями.

К Расчетному Центру Корпорации Ак Барс Банк подключает корпоративных клиентов, среди которых группы компаний, холдинги, корпорации, которым необходимо осуществлять внутренний контроль финансовых потоков по счетам, открытым в Ак Барс Банке.

С помощью сервиса РЦК возможно:

• получать информацию по счетам подконтрольных организаций, к примеру, проверить состояние рублевых счетов корпорации и ее подразделений в режиме online;

• проводить дополнительный акцепт или отказ от акцепта электронных платежных документов подконтрольных организаций;

• контролировать расходы подконтрольных организаций путем ведения бюджета или сметы расходов;

• формировать консолидированную отчетность по счетам.

Используя систему РЦК, головная компания получает такие преимущества, как:

• прозрачность финансового состояния и финансовых потоков корпорации;

• контроль расходования денежных средств со счетов подконтрольных организаций;

• оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний, холдинга, корпорации;

• экономия денежных средств за счет оперативного управления финансовыми ресурсами;

• упрощение ежедневного финансового учета внутри группы компаний, холдинга, корпорации.

«Расчетный Центр Корпорации — это новое в Ак Барс Банке направление в работе с сегментом крупного и среднего бизнеса. Он позволяет головной компании группы в режиме онлайн контролировать денежные потоки дочерних структур — мониторить и акцептовать транзакции, организовывать работу в рамках бюджетирования, а также продукты финансового факторинга, в том числе финансирование дебиторской задолженности», — поясняет начальник управления продаж корпоративному бизнесу Ак Барс Банка Наталья Симакова.