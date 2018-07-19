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В Татарстане женщина зарубила, расчленила и зарыла во дворе бывшего мужа

Татар-информ

19 июля 2018, 13:39

Экономика и финансыПолитика

СМИ узнали о подготовке Россией ответных санкций против Украины

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Ограничительные меры могут затронуть несколько сотен физических и около ста юридических лиц.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Правительство РФ готовит санкции против Украины, которые затем должен будет утвердить Президент России Владимир Путин, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В санкционный список предполагается включить несколько сотен физических и около ста юридических лиц. Рестрикции должны будут затронуть бизнесменов, политиков и госслужащих. В частности, предполагается блокировать их активы в России и запретить им вывод капитала. Список фирм составляют Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин. Предложения по товарам, импорт которых с Украины планируется ограничить, должен быть представлен к 1 августа, отмечает издание.

По информации источника «Ъ» в Правительстве, санкции в первую очередь могут коснуться украинских компаний – производителей удобрений. Однако эффективность подобных констрсанкций вызывает сомнения в отрасли: за 2017 год Украина поставила в Россию и весь Евразийский экономический союз удобрений примерно на 1 млн долларов, а сама приобрела в РФ удобрений более чем на 726 млн долларов. Украинская сторона при этом не раз ограничивала импорт удобрений из России, но это были меры антидемпингового характера.

По словам источника издания в одном из ведомств, вопрос введения санкций против Украины обсуждался с 2014 года. На принятии ограничительных мер настаивали представители силовых структур, но тогда было решено отложить их.

При этом собеседник «Ъ» в Белом доме настаивает, что санкции будут «зеркальным ответом» на аналогичные меры украинской стороны. В санкционных списках соседней страны числятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц, подавляющее большинство которых связано с Россией. 

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