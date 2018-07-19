В Израиле приняли закон о еврейском характере государства

Единственным официальным языком в Израиле стал иврит.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Израиль объявлен «национальным домом еврейского народа». Соответствующий закон принял Кнессет (парламент) Израиля во время заседания 19 июля, сообщает RT со ссылкой на «Гаарец».

Таким образом арабский язык лишился статуса государственного в Израиле, единственным официальным языком в стране стал иврит.

За принятие законопроекта проголосовали 62 депутата из 120. 55 депутатов высказались против, двое воздержались от принятия решения. Отмечается, что документ вызвал в Кнессете серьезные дебаты.