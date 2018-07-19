Александр Розенбаум рассказал правду об онкологическом заболевании

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Фото: соцсети
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Музыкант Александр Розенбаум эмоционально отреагировал на слухи о своем онкологическом заболевании, ранее появившиеся в СМИ.
В своем Instagram'e исполнитель опубликовал заголовок из журнала «СтарХит», главным редактором которого является Андрей Малахов, и опроверг информацию о том, что болен коварным недугом.
Певец отметил, что никогда не опровергал «желтопузые газеты», но в данном случае захотел успокоить поклонников, переживающих за его здоровье. Розенбаум также сообщил, что в данный момент находится в отпуске.
«Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», – подчеркнул он.
Поклонники стали желать певцу хорошего отдыха и крепкого здоровья. «Слава богу!!!! Будьте здоровеньки!!!! Александр Яковлевич!!! Ни на кого не обращайте внимания!!!», «Долгих лет Вам Александр Яковлевич, будьте здоровы!», «Здоровье, здоровье, здоровье!!! Этим мы отгоняем саму мысль о плохом, бывают в жизни моменты, что ты как в трясине, туда шаг, нет...., в другую, нет...., а идти нужно.... Но я не грустном, а о жизни..... Поэтому, музыка и ваши песни помогают, дают силы...., идти дальше. Не примем каких-либо негативных известий. Вместе мы – Сила!!! Новых песен, все Вас любим!!!!!», – написали подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Т-и).
Ранее певец и депутат Иосиф Кобзон в эфире передачи «Пусть говорят» заявил, что в клинику, где он сам лечится от рака простаты, обращался за помощью и Розенбаум.
Весной этого года ИА «Татар-информ» сообщало, что Александр Розенбаум в Бугульме поработал на «скорой».
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