Нефтегазохимический комплекс Татарстана за полгода вырос на 2,1 процента

В первом полугодии 2018 года нефтегазохимическая отрасль РТ произвела товаров более чем на 610 млрд рублей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана в первом полугодии 2018 года продемонстрировали рост на 2,1 процента. За это же время они создали товаров более чем на 610 млрд рублей и на 18 процентов увеличили отчисления в республиканский бюджет. Об этом сообщил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании его совета директоров, посвященном итогам первого полугодия.

Яруллин отметил, что за первое полугодие текущего года российская промышленность в целом выросла на 3 процента. Рост по стране обеспечили обрабатывающая отрасль и розничная торговля. Затем он привел данные по Татарстану.

«Объем производства на базовых предприятиях нефтегазохимического комплекса республики вырос на 2,1 процента. Наибольшие темпы роста были зафиксированы на шинном комплексе "Татнефти" и "Нэфис Косметикс". Совокупное производство товарной продукции превысило 610 млрд рублей, отчисления в консолидированный бюджет Татарстана увеличились на 18 процентов», – заявил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

Докладчик пояснил, что налоговые платежи увеличили «Татнефть», «Казаньоргсинтез», резиденты «Химграда» и ряд других предприятий. При этом почти все предприятия химии и нефтехимии республики по итогам первого полугодия нарастили прибыль и выручку от продаж.