Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнения за утрату доверия

В настоящее время уволить за утрату доверия могут только госслужащих.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Трудовой кодекс РФ могут внести новое основание для увольнения сотрудника: россиян смогут увольнять в связи с утратой доверия. С соответствующим предложением обратились в Министерство труда и социальной защиты представители бизнес-сообщества, пишут «Известия».

Ведомство рассмотрит возможность введения такой нормы, заявил глава департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак.

В настоящее время уволить за утрату доверия могут только госслужащих. В законе прописаны причины утраты доверия: это непредставление сведений о доходах или расходах, нарушение налагаемых запретов (например, счета в иностранных банках или коммерческая деятельность) и непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.

Бизнесмены предлагают распространить эту норму и на коммерческие компании. Она может быть введена для ограниченного круга фирм, отметил Баснак.