Digital ЖКХ: «МегаФон» продемонстрировал решение «Цифровая управляющая компания» на ЦИПР-2018

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018» «МегаФон» представил решение «Цифровая управляющая компания». Это единая онлайн-платформа по управлению процессами, связанными с ЖКХ, для бизнеса и жильцов.
Гости стенда смогли протестировать пилотную версию решения — мобильный интерфейс, с помощью которого жильцы смогут считывать показатели со счётчиков, оплачивать услуги, подавать заявки на устранения неполадок, заказывать дополнительные услуги управляющей компании и других организаций, в том числе, провайдеров интернета и ТВ-услуг.
«Повышение уровня эффективности ЖКХ — одна из приоритетных задач государства. Нашим решением мы демонстрируем, насколько удобной может стать эта сфера для всех ее участников с внедрением цифровых технологий. „Цифровая управляющая компания“ — это целая экосистема, с помощью которой комфортно решать ежедневные бытовые вопросы. Она открывает новые возможности, как для управляющих компаний, так и для потребителей, — прокомментировала Анна Серебряникова , операционный директор „МегаФона“. — Удобный мобильный интерфейс позволяет собирать показания с подключенных счетчиков, в один клик проводить расчеты по коммунальным платежам, заказывать и контролировать исполнение сантехнических, электротехнических работ, узнавать актуальные новости. Мы надеемся, что внедрение комплексного решения для ЖКХ позволит повысить прозрачность этой сферы, качество услуг и самое главное — уровень доверия потребителей».
В ближайшее время «МегаФон» планирует расширить функционал решения и включить в него дополнительные возможности на основе технологии блокчейн. Речь идет о создании открытой площадки для проведения онлайн-собраний жильцов, проведения опросов и голосований, отправки жалоб граждан напрямую властям города.
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