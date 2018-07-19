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Татар-информ

19 июля 2018, 13:07

Экономика и финансыОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

ВТБ: Казань вошла в топ-5 городов по объему трат болельщиков на ЧМ-2018

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В столице Татарстана туристы и болельщики потратили более полутора миллиардов рублей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). ВТБ провел исследование транзакционной активности болельщиков в ходе чемпионата мира по футболу. По данным банка, Казань вошла в топ-5 городов, принимавших ЧМ-2018, по объему трат. Здесь туристы и болельщики потратили более 1,5 млрд рублей.

Статистика эквайринговой сети банка показывает, что наибольший объем транзакций был совершен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а самыми активными туристами стали фанаты из США, Китая и Казахстана. Объем операций за все дни проведения чемпионата мира по футболу составил 100 млрд рублей. Среди городов по объему трат лидирует Москва, где туристы потратили более 80 млрд рублей.

По объему трат в топ-5 городов, принимавших чемпионат мира, также вошли Санкт-Петербург (почти 11 млрд рублей), Екатеринбург (более 2 млрд рублей), Казань (более 1,5 млрд рублей) Самара и Нижний Новгород (по 1,4 млрд рублей). В Волгограде болельщики потратили более 1 млрд рублей, в Сочи – свыше 800 млн, в Ростове-на-Дону – 700 млн, в Калининграде – 360 млн, а в Саранске – 90 млн.

Наибольший объем транзакций зафиксирован в категории «Транспорт» (около 32 млрд рублей). На втором месте по размеру трат – места общественного питания, где футбольные фанаты потратили 20 млрд рублей, из них на фаст-фуд – 1,4 млрд. Далее следуют одежда (6 млрд рублей) и отели (1,2 млрд).

Согласно статистике, во всех городах чемпионата мира оборот в категории «Отели» вырос вдвое, в барах и ресторанах – в среднем в два с половиной раза.

Среди иностранных гостей турнира больше всех потратили жители США (800 млн рублей). В первую десятку стран по наибольшему объему транзакций также вошли Китай (330 млн рублей), Казахстан (280 млн), Великобритания (194 млн), Аргентина (164 млн), Франция (158 млн), Мексика (156 млн), Беларусь (154 млн), Германия (120 млн) и Перу (118 млн).

При этом наибольший прирост операций у туристов из этих стран был зафиксирован на аренду жилья – в Ростове-на-Дону, на фаст-фуд – в Сочи и Самаре, а на траты в категории «Рестораны и кафе» – в Волгограде. 

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