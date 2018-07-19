Мужчина зарегистрировал у себя в квартире восемь граждан из Киргизии и Узбекистана, но фактически иностранцы там не проживали.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Житель Казани может получить срок за «резиновую» квартиру, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

59-летний житель Казани прописал в своей квартире восемь граждан Киргизии и Узбекистана. Соответствующие документы мужчина предоставил в миграционную службу.

Как удалось выяснить следствию, фактически иностранцы в квартире не проживали.

Мужчине предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Свою вину владелец «резиновых» апартаментов признал полностью.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.