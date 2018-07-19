Трамп увидел возможность начала Третьей мировой войны из-за Черногории

Американский лидер прокомментировал ключевой для НАТО принцип взаимной обороны.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности начала Третьей мировой войны из-за Черногории, недавно ставшей членом блока НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает РБК.

Американский лидер вспомнил о Черногории в ответ на вопрос журналиста, как он относится к одному из принципов Североатлантического альянса, согласно которому при нападении на одного из его членов остальные должны вступить в войну на его стороне.

Трамп охарактеризовал Черногорию «как очень маленькую страну» с «очень сильным» и «очень агрессивным» народом. «Они могут разозлиться, и, поздравляю, начинается Третья мировая война!» – добавил он.

Вместе с тем Президент США подчеркнул, что не имеет ничего против альянса, но уверен, что остальные его члены должны вслед за Штатами увеличивать долю расходов на оборону.