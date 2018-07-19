Сельскохозяйственное предприятие РТ погасило долг по зарплате в 4,1 млн рублей

Заработную плату получили более 200 работников компании «Джукетау».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сельскохозяйственное предприятие Чистопольского района РТ «Джукетау» погасило долг по зарплате в 4,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Ведомство совместно с контролирующими органами продолжает работу по мониторингу соблюдения прав работников. В ходе проведенной работы была частично погашена задолженность по зарплате на предприятии Чистопольского района.

Компания «Джукетау», осуществляющая свою деятельность в сфере сельского хозяйства, погасила задолженность в 4,1 млн рублей перед 260 работниками.