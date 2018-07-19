В Азнакаевском районе РТ временно перекроют дорогу Верхнее Стярле — Каразирек — Уруссу

Движение ограничат на участке дороги от 1,9 до 5,2 км с 20 июля по 15 сентября.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе Татарстана с 20 июля по 15 сентября будет закрыто движение на дороге Верхнее Стярле — Каразирек — Уруссу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В связи с ремонтом движение ограничат на участке от 1,9 км до 5,2 км. Ведомство рекомендует объезжать участок по региональным дорогам Азнакаево —Верхнее Стярле — Кук — Тяка и Тойкино — Митрофановка и Азнакаево — Ютаза — М-5.

Минтранс РТ просит водителей заранее планировать свой маршрут на указанном участке дороги.