Мошенники по электронной почте рассылают сообщения с требованиями погасить несуществующий долг.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Приставы Татарстана предупреждают граждан о «фейковых» письмах от УФССП, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Мошенники рассылают на электронные адреса граждан письма с сообщениями о якобы существующем долге и требованием его погасить. Также к письму прикрепляется файл с указанием неизвестных счетов для перевода или же подозрительное, возможно, вирусное, приложение.

Служба судебных приставов напоминает, что не рассылает письма с информацией о задолженностях по электронной почте. Вся информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается только на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/) и ее территориальных органов, в разделе «Банк данных исполнительных производств».