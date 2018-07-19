Владыка Феофан: На празднование обретения Казанской иконы Богоматери придут более 10 тысяч прихожан

По словам митрополита Казанского и Татарстанского, в этом году празднование будет немного отличаться от предыдущих лет.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В этом году на праздновании очередной годовщины явления Казанской иконы Божией Матери ожидается свыше 10 тыс. прихожан. Об этом митрополит Казанский и Татарстанский Феофан рассказал в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

21 июля православные верующие всего мира отмечают день обретения Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Накануне праздника, в 17 часов 20 июля, митрополит возглавит всенощное бдение в Крестовоздвиженском соборе Казанско-Богородицкого монастыря. Утром в день празднования владыка проведет божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля.

По традиции верующие отправятся в крестный ход к месту обретения святыни. Но в этом году празднование будет немного отличаться от предыдущих лет.

«Если в прошлом году, когда мы совершали крестный ход и праздновали, еще не были окончательно оформлены очертания воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, то сегодня, к радости, а для некоторых и к удивлению, мы придем в Богородицкий монастырь, и перед нами во всей своей внешней красоте предстанет воссоздаваемый собор Казанской иконы Божьей матери. Я думаю, для многих наших прихожан, верующих людей, это будет добрым сюрпризом и хорошим подарком», – отметил владыка в беседе с гендиректором «Татмедиа».

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году. Святыня считается одной из самых почитаемых в русском православном мире. В месте, где была найдена икона, был построен Богородицкий девичий монастырь, включавший собор в ее честь. В 1904 году чудотворный образ был похищен. Собор также не удалось сохранить – в советские годы он был разрушен. В настоящее время ведутся масштабные работы по его воссозданию.

Полный текст интервью с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном можно будет прочитать на сайте sntat.ru 21 июля. Телевизионную версию в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут увидеть на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.