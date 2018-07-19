Двор в Приволжском районе Казани отремонтируют за семь миллионов рублей

В этом году на ремонт 430 дворов Казани планируется направить миллиард рублей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На ремонт двора в Приволжском районе Казани выделено более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ход ремонта дворовой территории домов по улице Спартаковской (№№ 125 и 141), улице Качалова (№№ 86 и 104) и улице Газовой (№ 4) проинспектировал руководитель исполкома Денис Калинкин. Подрядчиком выступила компания «Казаньдорстрой».

В настоящее время рабочие устанавливают новый бортовой камень и подготавливают основание под укладку асфальтобетона. По просьбе жителей во дворе будут созданы 54 дополнительных парковочных места.

Всего во дворах Казани планируется оборудовать 5 тыс. дополнительных парковочных мест. В 2018 году на ремонт 430 дворов планируется направить 1 млрд рублей. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 64 объектах. Программа ремонта дворовых территорий в 2018 году выполнена на 40 процентов, рассказал заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Эдуард Вафин.