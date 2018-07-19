Гарантийный фонд РТ подписал соглашение о сотрудничестве с ВТБ

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Гарантийный фонд РТ и банк ВТБ подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое позволит расширить кредитование малого и среднего бизнеса республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Подписи под документом поставили руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина и директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.
Центральной темой нового соглашения стало развитие проекта «Единый кредитный реестр». Он расширяет поддержку татарстанского малого и среднего предпринимательства через доступность кредитования и заметное сокращение сроков предоставления таких ресурсов.
Кроме того, ВТБ будет предоставлять татарстанским бизнесменам банковские гарантии, а также намерен повышать в республике уровень финансовой грамотности и знаний о существующих механизмах господдержки малого и среднего бизнеса.
«Малый и средний бизнес стал одним из значимых направлений нашей деятельности в регионе, по итогам первого полугодия 2018 года наш кредитный портфель в этом сегменте достиг 33 млрд рублей, а объем выданных с начала года кредитов составил порядка 31 млрд рублей», – отметила Марьям Давлетшина.
Она добавила, что ВТБ активно сотрудничает с Гарантийным фондом РТ в сфере предоставления поручительств по кредитам и договорам банковских гарантий. При этом банк собирается увеличивать объемы совместной работы.
Татарстанским предпринимателям крайне важно иметь доступ к финансовым ресурсам, причем процедура получения кредитов должна быть оперативной, подчеркнул Тимур Темиргалиев. Для этого фонд намерен обеспечить выдачу поручительств в течение всего одного дня. Это стало возможным благодаря использованию современных цифровых технологий.
«Я уверен, подписание соглашения с банком ВТБ – весомым кредитором экономики Татарстана – станет качественно новым этапом для поддержки бизнеса в регионе», – заключил глава Гарантийного фонда.
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