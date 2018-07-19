«Победа» запускает услугу Fly&Bus на рейс Ижевск – Москва через Нижнекамск

С помощью единого билета пассажиры из Удмуртии смогут быстро добраться из Ижевска в Москву и обратно через аэропорт Бегишево.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Авиакомпания «Победа» запускает услугу Fly&Bus – единый билет «самолет+автобус» для пассажиров из Удмуртии, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



С помощью единого билета пассажиры из Удмуртии смогут быстро добраться из Ижевска в Москву и обратно через аэропорт Бегишево. Путешествие обойдется пассажирам в два раза дешевле прямого перелета.

Из столицы России в Бегишево пассажиры отправляются на самолете, а затем у выхода из аэропорта их встречает специальный автобус, который отвозит их на центральный автовокзал Ижевска. Из Ижевска в аэропорт Бегишево автобус также доставляет пассажиров от автовокзала.

Оформить услугу Fly&Bus необходимо вместе с покупкой билета на сайте лоукостера.