В зоопарке опровергли информацию о случившемся.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня ранним утром из казанского зоопарка сбежали павлины. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По данным агентства, в пять утра сотрудники зоопарка обратились к спасателям с просьбой отловить сбежавших птиц.

Однако в пресс-службе зоопарка информацию опровергли.

«Птицы свободно гуляют по территории зоопарка и иногда выходят за ее пределы, доходят до остановки. За ними наблюдают наши сотрудники, которые загоняют их обратно. Мы не обращались ни в какие спецслужбы для помощи в отлове павлинов, может быть, позвонил кто-то из посетителей», – рассказала пресс-секретарь зоопарка Ильсия Валиева.

Сейчас в зоопарке живет около 11 павлинов, добавила сотрудник зооботсада.

На вопрос, можно ли прийти и проверить наличие птиц, журналистам ответили, что сегодня на месте нет сотрудника, который мог бы показать павлинов, и порекомендовали прийти завтра.

