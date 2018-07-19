В Татарстане судят вооруженного налетчика-неудачника

В начале июня 30-летний мужчина в балаклаве и с пистолетом попытался ограбить магазин в Зеленодольске, но получил отпор от девушки-продавца.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Татарстане судят вооруженного налетчика на магазин, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел в начале июня. 30-летний мужчина в балаклаве и с газовым пистолетом решил ограбить торговый павильон на улице Королева в Зеленодольске. Он стал угрожать девушке-продавцу и требовал отдать ему деньги. Однако продавец оказалась не из робкого десятка, и вместе с еще одной девушкой сумела сбежать из магазина, заперев налетчика внутри.

Неудавшегося грабителя задержали. Свою вину мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. До вынесения приговора подозреваемый будет находиться под стражей.