В Татарстане судят вооруженного налетчика-неудачника

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Татарстане судят вооруженного налетчика на магазин, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Инцидент произошел в начале июня. 30-летний мужчина в балаклаве и с газовым пистолетом решил ограбить торговый павильон на улице Королева в Зеленодольске. Он стал угрожать девушке-продавцу и требовал отдать ему деньги. Однако продавец оказалась не из робкого десятка, и вместе с еще одной девушкой сумела сбежать из магазина, заперев налетчика внутри.
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