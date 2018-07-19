Сельское поселение Татарстана вошло в число самых перспективных сел России

Нижнешитцинское сельское поселение победило в конкурсе «Село XXI века».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Нижнешитцинское сельское поселение Сабинского района Татарстана стало одним из победителей всероссийского конкурса «Село XXI века», пишет «Парламентская газета».

Из 114 сельских поселений 33 регионов, принявших участие в конкурсе, его организаторы – Российский союз сельской молодежи, Комитет Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию и Министерство сельского хозяйства РФ – выбрали лишь восемь населенных пунктов.

Помимо Нижнешитцинского сельского поселения наиболее успешно реализующими программы перспективно ориентированного развития территорий признаны Платошинское сельское поселение в Пермском крае, Солодушинское сельское поселение в Волгоградской области, поселение Октябрьский сельсовет в Башкортостане, деревня Тылыс в Удмуртии, село Новолыбаево в Тюменской области, Гвардейское сельское поселение в Крыму и сельское поселение Ферапонтовское в Вологодской области.

В состав Нижнешитцинского сельского поселения входят пять населенных пунктов: село Нижние Шитцы, а также деревни Верхние Шитцы, Мамалаево, Елышево и Чабки Сабы.