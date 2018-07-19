Сельское поселение Татарстана вошло в число самых перспективных сел России

Рекомендуем
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Нижнешитцинское сельское поселение Сабинского района Татарстана стало одним из победителей всероссийского конкурса «Село XXI века», пишет «Парламентская газета».
Из 114 сельских поселений 33 регионов, принявших участие в конкурсе, его организаторы – Российский союз сельской молодежи, Комитет Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию и Министерство сельского хозяйства РФ – выбрали лишь восемь населенных пунктов.
Помимо Нижнешитцинского сельского поселения наиболее успешно реализующими программы перспективно ориентированного развития территорий признаны Платошинское сельское поселение в Пермском крае, Солодушинское сельское поселение в Волгоградской области, поселение Октябрьский сельсовет в Башкортостане, деревня Тылыс в Удмуртии, село Новолыбаево в Тюменской области, Гвардейское сельское поселение в Крыму и сельское поселение Ферапонтовское в Вологодской области.
В состав Нижнешитцинского сельского поселения входят пять населенных пунктов: село Нижние Шитцы, а также деревни Верхние Шитцы, Мамалаево, Елышево и Чабки Сабы.
Следующая новость
Отец девочки обратился за помощью с сотрудниками ГИБДД, когда дочка потеряла сознание в автомобиле.
Нижнешитцинское сельское поселение победило в конкурсе «Село XXI века».
Кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане в сегменте МСБ по итогам первого полугодия 2018 года достиг 33 миллиардов рублей.
Возобновлению строительства после двухлетнего простоя посодействовала Общественная палата РТ.
Все желающие смогут измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать электрокардиограмму, рассчитать индекс массы тела и многое другое.
Конфликт 49-летнего жителя Автограда с группой подростков произошел во вторник вечером возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.
Премьерный показ документального фильма с Александром Михайловым, Илзе Лиепой и Андреем Мерзликиным прошел в Казани.
Реабилитационный центр проводит курсы для незрячих и слабовидящих, глухих, больных ДЦП, колясочников и опорников, людей с синдромом Дауна.
От удара «Ладу» 10-й модели выбросило с трассы в кювет.
Стоимость строительства храма удалось уменьшить за счет использования новых материалов.
Церковь Сергия Радонежского была одной из первых построек Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря.
Фотографии и видеозаписи с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.
О маленьком хулигане сообщили очевидцы происшествия.
В Казани состоялась премьера документального фильма о жизни сестры последней русской императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны.
На этом участке дороги будут проводить ремонтные работы.
Земельные участки выделялись компании без проведения аукционов и без надлежащего информирования населения.
Премьера документальной ленты с Андреем Мерзликиным и Илзе Лиепой собрала аншлаги сразу в двух кинозалах.
Погибший мальчик был родом из Мензелинска.
Президент Татарстана проведет заседание Республиканского оргкомитета «Россия 2018».
В 2018 году не проводился и чемпионат РТ среди взрослых спортсменов.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе