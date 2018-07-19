Созданный в Зеленодольске ракетный корабль «Орехово-Зуево» освятил митрополит Феофан

Владыка выразил надежду на то, что в музее боевой славы, построенном на месте храма, будет обозначено место алтаря.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан посетил Зеленодольский завод имени А. М. Горького, где освятил малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», сообщает пресс-служба Казанской епархии.

В обряде освящения приняли участие как духовенство, так и генеральный директор предприятия Александр Карпов, командир корабля – капитан 3-го ранга Алексей Орляпов и его экипаж.

«Мы с вами не просто совершили некий обряд. Прочтите биографию праведного Феодора Ушакова – флотоводца, который не проиграл ни одной баталии, потому что всегда шел в бой с верой в Бога. Потому храните веру своих отцов, ибо с верой воин непобедим. У него должны быть и вера в своего командира, и вера в Отечество, вера в победу», – напутствовал моряков митрополит Феофан.

Он подчеркнул, что, хотя корабль оснащен современным оборудованием, «в жизни бывает много моментов, когда человеческих сил недостаточно». Тогда спасает вера, поэтому моряки всегда были верующими.

«Берегите Россию, ведь сегодня непростое время. Сейчас все смотрят на вас, бороздящих мировые океаны, как на особую надежду. Моряки всегда были образцом и символом мужества, чести и достоинства. Храните чувство локтя, товарищеской взаимопомощи, ибо вы – единый организм. Успех будет тогда, когда вы будете хранить честь своего морского братства», – заключил архиерей.

Во время визита в Зеленодольск он также побывал в музее боевой и трудовой славы, основанном в 1970 году на месте некогда существовавшего деревянного храма. Митрополит Казанский и Татарстанский намекнул, что в знак уважения к утраченной святыне место алтаря можно обозначить христианскими символами.

От имени экипажа корабля «Орехово-Зуево» на память митрополиту Феофану был преподнесен вымпел Черноморского флота РФ.

«Орехово-Зуево» – седьмой по счету малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 («Буян-М»). Он будет вооружен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» и войдет в состав Черноморского флота.

Шесть кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и его систершипы «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек» – уже несут службу в составе ВМФ России. Помимо «Орехова-Зуева» на Зеленодольском заводе строятся еще четыре единицы проекта: «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск». Еще один МРК, «Ставрополь», был заложен 12 июля.