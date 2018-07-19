Отец девочки обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, когда дочка потеряла сознание в автомобиле.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Инспектор ГИБДД из Нижнекамска спас жизнь 15-летней девочке, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

В воскресенье, 15 июля, к инспектору ГИБДД Радику Салимову подъехал взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 15-летняя дочь умирает.

Сотрудник ДПС без промедления пришел на помощь девушке, у которой на тот момент уже не прощупывался пульс и не было дыхания. Госавтоиспектор стал оказывать ей доврачебную помощь, а его напарник лейтенант Алик Гатауллин вызвал «скорую».

Благодаря помощи инспекторов ГИБДД девушка начала дышать и пришла в себя. Прибывшие к месту ЧП медики скорой помощи экстренно госпитализировали школьницу с подозрением на неврологическое заболевание.