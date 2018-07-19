Президент РТ встретился с зампредом банка ВТБ

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Доме Правительства РТ встретился заместителем президента – председателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым, сообщает пресс-служба главы республики.
Стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия кредитной организации и властей региона при поддержке местных предприятий и финансировании значимых республиканских проектов.
Денис Бортников заметил, что Татарстан заслуженно считается одним из экономически развитых и устойчивых регионов России с мощным потенциалом развития. Он напомнил, что доля малого бизнеса в ВРП республики превышает 25 процентов. Банк работает в регионе с 2002 года, сейчас его поддержкой пользуются более 12 тыс. предприятий РТ, подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Рустам Минниханов же отметил, что банк ВТБ является надежным партнером Татарстана по многим важным проектам.
Кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2018 года достиг 33 млрд рублей. Объем выданных бизнесу кредитов составил около 31 млрд рублей, что на 68 процентов выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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