В Казани сдали первую высотку долгостроя – ЖК «Три богатыря»

Возобновлению строительства после двухлетнего простоя посодействовала Общественная палата РТ.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани завершено строительство первой высотки жилого комплекса «Три богатыря». По этому случаю Общественная палата РТ провела выездное заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства, созданной по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Впервые проблемы ЖК «Три богатыря» обсуждались в марте 2017 года. Тогда и была создана рабочая группа Общественной палаты РТ по защите прав дольщиков. На тот момент строительство не велось уже полгода. Благодаря привлечению внимания общественности и действиям застройщика, ООО «Конкорд Билд», строительство возобновилось.

На сегодняшний день первый дом жилого комплекса уже сдан и поставлен на кадастровый учет. Дом уже готов к заселению, почти 80 процентов квартир уже продано. Однако пока здесь еще никто не живет – жильцы ремонтируют свои квартиры и только планируют переезд, рассказал руководитель компании-застройщика Александр Семененко.

Так, Евгений Семенов вместе с семьей намерен перебраться в трехкомнатную квартиру на 14-м этаже высотки через два месяца, когда сделает там ремонт.

Второй дом жилого комплекса достроят до конца года, сдача запланирована на I квартал 2019 года, строительство третьего дома завершат в 2019 году, а сдадут его в 2020-м, рассказал Семененко.

Изначально первый дом должны были сдать в 2016 году, второй – в 2017-м, а третий – в 2018-м. Но в ноябре 2015-го строительство на объекте остановилось, а через год дольщикам предложили подписать допсоглашение о продлении сроков. Застройщик столкнулся с нехваткой финансирования из-за банкротства банка «Город».