В Казани сдали первую высотку долгостроя – ЖК «Три богатыря»

Рекомендуем
Фото: архив/Александр Эшкинин
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани завершено строительство первой высотки жилого комплекса «Три богатыря». По этому случаю Общественная палата РТ провела выездное заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства, созданной по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.
Впервые проблемы ЖК «Три богатыря» обсуждались в марте 2017 года. Тогда и была создана рабочая группа Общественной палаты РТ по защите прав дольщиков. На тот момент строительство не велось уже полгода. Благодаря привлечению внимания общественности и действиям застройщика, ООО «Конкорд Билд», строительство возобновилось.
На сегодняшний день первый дом жилого комплекса уже сдан и поставлен на кадастровый учет. Дом уже готов к заселению, почти 80 процентов квартир уже продано. Однако пока здесь еще никто не живет – жильцы ремонтируют свои квартиры и только планируют переезд, рассказал руководитель компании-застройщика Александр Семененко.
Так, Евгений Семенов вместе с семьей намерен перебраться в трехкомнатную квартиру на 14-м этаже высотки через два месяца, когда сделает там ремонт.
Второй дом жилого комплекса достроят до конца года, сдача запланирована на I квартал 2019 года, строительство третьего дома завершат в 2019 году, а сдадут его в 2020-м, рассказал Семененко.
Изначально первый дом должны были сдать в 2016 году, второй – в 2017-м, а третий – в 2018-м. Но в ноябре 2015-го строительство на объекте остановилось, а через год дольщикам предложили подписать допсоглашение о продлении сроков. Застройщик столкнулся с нехваткой финансирования из-за банкротства банка «Город».
Следующая новость
Отец девочки обратился за помощью с сотрудниками ГИБДД, когда дочка потеряла сознание в автомобиле.
Нижнешитцинское сельское поселение победило в конкурсе «Село XXI века».
Кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане в сегменте МСБ по итогам первого полугодия 2018 года достиг 33 миллиардов рублей.
Возобновлению строительства после двухлетнего простоя посодействовала Общественная палата РТ.
Все желающие смогут измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать электрокардиограмму, рассчитать индекс массы тела и многое другое.
Конфликт 49-летнего жителя Автограда с группой подростков произошел во вторник вечером возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.
Премьерный показ документального фильма с Александром Михайловым, Илзе Лиепой и Андреем Мерзликиным прошел в Казани.
Реабилитационный центр проводит курсы для незрячих и слабовидящих, глухих, больных ДЦП, колясочников и опорников, людей с синдромом Дауна.
От удара «Ладу» 10-й модели выбросило с трассы в кювет.
Стоимость строительства храма удалось уменьшить за счет использования новых материалов.
Церковь Сергия Радонежского была одной из первых построек Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря.
Фотографии и видеозаписи с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.
О маленьком хулигане сообщили очевидцы происшествия.
В Казани состоялась премьера документального фильма о жизни сестры последней русской императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны.
На этом участке дороги будут проводить ремонтные работы.
Земельные участки выделялись компании без проведения аукционов и без надлежащего информирования населения.
Премьера документальной ленты с Андреем Мерзликиным и Илзе Лиепой собрала аншлаги сразу в двух кинозалах.
Погибший мальчик был родом из Мензелинска.
Президент Татарстана проведет заседание Республиканского оргкомитета «Россия 2018».
В 2018 году не проводился и чемпионат РТ среди взрослых спортсменов.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе