Продолжается прием работ на конкурс видеороликов о Пробной переписи населения

Призовой фонд конкурса составляет 120 тыс. рублей: победитель получит 60 тыс. рублей, занявшие второе и третье места – 40 тыс. и 20 тыс. рублей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Продолжается прием работ на конкурс видеороликов, посвященный Пробной переписи населения 2018 года, сообщают организаторы.



Призовой фонд конкурса составляет 120 тысяч рублей: победитель получит 60 тысяч рублей, занявшие второе и третье места – 40 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Работы на конкурс принимаются до 1 октября на сайте Пробной переписи населения 2018 года. Конкурсантам необходимо будет зарегистрироваться на нем, а также загрузить свое видео на YouTube.



Голосование состоится с 3 по 17 октября 2018 года на сайте Пробной переписи. Итоги конкурса будут подведены 1 ноября 2018 года.



Представленная на конкурс работа должна в доступной, оригинальной, и, возможно, в юмористической форме раскрывать задачи и особенности проведения Пробной переписи.



Пробная перепись населения пройдет с 1 по 31 октября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском районе Камчатского края, городе Минусинск Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, городе Великий Новгород Новгородской области, поселке городского типа Южно-Курильск в Сахалинской области, районе Свиблово СВАО Москвы и муниципальном округе Княжево Санкт-Петербурга.