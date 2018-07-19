Путин установил почетное звание «Заслуженный журналист России»

Стать заслуженными журналистами смогут только те, кто имеет не менее 20 лет стажа и отраслевые награды.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин сегодня своим указом установил почетные звания «Заслуженный журналист России» и «Заслуженный работник связи и информации России». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Из прилагающегося к документу положения о звании «Заслуженный журналист России» следует, что оно присваивается журналистам и редакторам за заслуги в повышении авторитета отечественной журналистики в обществе, в формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции, в объективном освещении различных событий и проблем в стране и за рубежом и в сохранении и развитии традиционных ценностей.

Кроме того, им будут отмечаться заслуги в создании авторского стиля, в сохранении и популяризации культурно-исторического наследия, а также русского языка и языков народов России, в подготовке квалифицированных кадров для медиа.

Стать заслуженными журналистами смогут только те, кто имеет не менее 20 лет стажа, отраслевые награды и поощрения органов государственной власти (в том числе региональных) и награды Союза журналистов России.

К документу также приложено положение о звании «Заслуженный работник связи и информации России». Оно будет присваиваться как за заслуги в собственно сфере связи, информации, технологий и массовых коммуникаций, так и работникам СМИ.