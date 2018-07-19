Фото: соцсети
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Председатель СК РФ взял под личный контроль инцидент с избиением челнинца подростками, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во вторник вечером во дворе дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту между 49-летний мужчиной и группой подростков произошел конфликт. Мужчина попросил ребят не мусорить на детской площадке. На просьбу молодые люди отреагировали агрессивно, и завязалась драка.
Тело мужчины со следами кровоподтеков на лице и груди было обнаружено близкими погибшего. Они пытались оказать ему первую помощь, делали массаж сердца и искусственное дыхание, но мужчина скончался.
По горячим следам были задержаны двое подозреваемых. Подростков допросили.
На сайте ведомства сообщается, что смерть мужчины могла наступить из-за сердечной недостаточности. По данному факту начата доследственная проверка.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки и поручил докладывать ему о результатах.
Следующая новость
Отец девочки обратился за помощью с сотрудниками ГИБДД, когда дочка потеряла сознание в автомобиле.
Нижнешитцинское сельское поселение победило в конкурсе «Село XXI века».
Кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане в сегменте МСБ по итогам первого полугодия 2018 года достиг 33 миллиардов рублей.
Возобновлению строительства после двухлетнего простоя посодействовала Общественная палата РТ.
Все желающие смогут измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать электрокардиограмму, рассчитать индекс массы тела и многое другое.
Конфликт 49-летнего жителя Автограда с группой подростков произошел во вторник вечером возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.
Премьерный показ документального фильма с Александром Михайловым, Илзе Лиепой и Андреем Мерзликиным прошел в Казани.
Реабилитационный центр проводит курсы для незрячих и слабовидящих, глухих, больных ДЦП, колясочников и опорников, людей с синдромом Дауна.
От удара «Ладу» 10-й модели выбросило с трассы в кювет.
Стоимость строительства храма удалось уменьшить за счет использования новых материалов.
Церковь Сергия Радонежского была одной из первых построек Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря.
Фотографии и видеозаписи с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.
О маленьком хулигане сообщили очевидцы происшествия.
В Казани состоялась премьера документального фильма о жизни сестры последней русской императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны.
На этом участке дороги будут проводить ремонтные работы.
Земельные участки выделялись компании без проведения аукционов и без надлежащего информирования населения.
Премьера документальной ленты с Андреем Мерзликиным и Илзе Лиепой собрала аншлаги сразу в двух кинозалах.
Погибший мальчик был родом из Мензелинска.
Президент Татарстана проведет заседание Республиканского оргкомитета «Россия 2018».
В 2018 году не проводился и чемпионат РТ среди взрослых спортсменов.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе