Конфликт 49-летнего жителя Автограда с группой подростков произошел во вторник вечером возле дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Председатель СК РФ взял под личный контроль инцидент с избиением челнинца подростками, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во вторник вечером во дворе дома №31/01 по Набережночелнинскому проспекту между 49-летний мужчиной и группой подростков произошел конфликт. Мужчина попросил ребят не мусорить на детской площадке. На просьбу молодые люди отреагировали агрессивно, и завязалась драка.

Тело мужчины со следами кровоподтеков на лице и груди было обнаружено близкими погибшего. Они пытались оказать ему первую помощь, делали массаж сердца и искусственное дыхание, но мужчина скончался.

По горячим следам были задержаны двое подозреваемых. Подростков допросили.

На сайте ведомства сообщается, что смерть мужчины могла наступить из-за сердечной недостаточности. По данному факту начата доследственная проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки и поручил докладывать ему о результатах.

