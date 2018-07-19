В ИА «Татар-информ» расскажут о капитальном ремонте социальных объектов в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Завтра, 20 июля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная капитальному ремонту социальных объектов в Татарстане.

В мероприятии примет участие начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.