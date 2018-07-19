На вокзалах Казань-2, Канаш и Ижевск пассажиры смогут проверить свое здоровье

Все желающие смогут измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать электрокардиограмму, рассчитать индекс массы тела и многое другое.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Все желающие 26 июля смогут пройти бесплатное медицинское обследование на вокзалах Казань-2 (станция Восстание-Пассажирская), Канаш и Ижевск, сообщает пресс-служба Пригородной пассажирской компании.

Акция «День пассажира» продлится с 9 до 15 часов. Ее проводит пассажирская компания АО «Содружество». Все желающие смогут измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать электрокардиограмму, рассчитать индекс массы тела и так далее.

После обследования врач-терапевт даст заключения по результатам процедур и рекомендации по факторам риска. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.



В мае этого года была организована медицинская акция на вокзале Казань-1. Тогда около ста человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.