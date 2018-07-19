Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В ДТП под Альметьевском пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о серьезном ДТП на 10-м км автодороги Акташ – Кузайкино пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне днем.
Участниками серьезной аварии стали сразу три отечественные легковушки – две «Лады Гранты» и «Лада» 10-й модели. Удар был такой силы, что «десятку» смяло пополам и выбросило с трассы в кювет. Автомобиль перевернулся и стал похож на груду металлолома. 52-летнего водителя легковушки зажало внутри салона. Прибывшие к месту ЧП сотрудники ЗПСО №7 с помощью ГАСИ вытащили потерпевшего из авто и передали его медикам скорой помощи, после чего отключили аккумулятор у разбитой машины.
«Гранту» после столкновения развернуло поперек дороги, а водительскую и пассажирскую двери вмяло в салон.
В результате аварии пострадали также 42-летний водитель «Гранты» и 68-летняя пассажирка одной из легковушек.
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