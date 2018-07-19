В центре «Ярдэм» за пять лет получили помощь почти 15 тысяч человек

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Более 14,5 тыс. человек получили помощь в реабилитационном центре «Ярдэм» за пять лет существования комплекса, сообщает пресс-служба учреждения.
Комплекс «Ярдэм» состоит из учебно-реабилитационного центра и мечети «Ярдэм». Реабилитационный центр проводит курсы для незрячих и слабовидящих, глухих, больных ДЦП, колясочников и опорников, людей с синдромом Дауна.
Центр включает в себя общежитие для иногородних, столовую, лечебный и массажный кабинеты, компьютерный и учебные классы, библиотеку, типографию. В каждой группе занимаются по несколько десятков человек, которые получают помощь бесплатно. Также фонд «Ярдэм» оплачивает проезд реабилитантов в Казань и обратно.
В центре проводят работу помощи слабослышащим. Для них организованы курсы по обучению мусульманским терминам на языке жестов, которым пользуются слабослышащие. Они проходят психологическую реабилитацию и получают консультации.
Мечеть «Ярдэм» уделяет большое внимание просветительской работе, поэтому здесь созданы воскресные курсы по изучению основ ислама. В рамках этих курсов работают женские и мужские взрослые и детские группы.
В мечети также организованы курсы по заучиванию священного Корана наизусть для всех желающих. Для этих целей в здании подготовлено специальное помещение для удобства будущих коран-хафизов. Их подготовка осуществляется в том числе и для поступления в Центр подготовки хафизов Корана Российского исламского института.
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