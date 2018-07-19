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Оксана Романова

19 июля 2018, 10:24

КультураДуховная жизнь

Митрополит Феофан освятил после реставрации самый древний храм Татарстана

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Фото: tatmitropolia.ru

Церковь Сергия Радонежского была одной из первых построек Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан провел ритуал освящения храма Сергия Радонежского в Свияжске, где завершились реставрационные работы. Этой вестью владыка поделился с первыми зрителями документально-игрового фильма «Осанна», премьера которого состоялась накануне в Казани.

«Сегодня не только день памяти великомученицы Елизаветы и инокини Варвары (премьера фильма была приурочена к столетней годовщине убийства большевиками великой княгини Елизаветы Федоровны и ее ближайшей сподвижницы – прим. Т-и), но и день памяти преподобного Сергия Радонежского. И сегодня в Свияжске мы освятили самый древний храм на территории Татарстана – храм в честь Сергия Радонежского, построенный в 1604 году», – сообщил митрополит Феофан.

В храме находится и одна из самых древних икон на территории современного Татарстана – образ Святой Троицы с предстоящими преподобными Сергием и Никоном, игуменами Радонежскими и чудотворцами всея России, созданный в начале XVII века.

Реставрация храма, входящего в комплекс Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря, проводилась при финансовой поддержке благотворителя Валерия Сорокина и республиканского фонда «Возрождение».

 

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