Фотографии и видеозаписи с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах автомобиль с водителем провалился под землю, сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел накануне днем во дворе дома 43/11. Легковушка темно-зеленого цвета в буквальном смысле слова провалилась под землю. За рулем авто находился иногородний мужчина. Он не пострадал.

Как сообщает СМИ, на месте ЧП проводились ремонтные работы теплосетей, и участок дороги был огорожен.

Не исключено, что причиной аварии стал обильный дождь, прошедший в Автограде накануне.