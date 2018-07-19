О маленьком хулигане сообщили очевидцы происшествия.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пока бабушка спала двухлетний внук выбрасывал из окна вещи, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ребенке, который выкидывает из открытого окна вещи в поселке ЗЯБ, пришло накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

Прибывшие к дому спасатели ЗПСО №6 зашли в квартиру к маленькому хулигану. В этот момент его 60-летняя бабушка спала и не видела, чем занимается ее внук. Мальчика передали инспектору ОДН.