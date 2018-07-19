На этом участке дороги будут проводить ремонтные работы.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани почти на месяц частично перекроют движение по улице Нагорная, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ограничения будут установлены на отрезке дороги от улицы Большая Красная по Япеева. Там с 19 июля по 17 августа планируют ремонт проезжей части.

Также с 27 июля на двое суток и с 3 по 5 августа будет частично перекрыта дорога возле нового жилого комплекса по улице Серова.

