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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани почти на месяц частично перекроют движение по улице Нагорная, сообщается на сайте мэрии Казани.
Ограничения будут установлены на отрезке дороги от улицы Большая Красная по Япеева. Там с 19 июля по 17 августа планируют ремонт проезжей части.
Также с 27 июля на двое суток и с 3 по 5 августа будет частично перекрыта дорога возле нового жилого комплекса по улице Серова.
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