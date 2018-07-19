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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На курорте в Соль-Илецке школьника из Татарстана убило молнией, сообщает издание «Мензеля».
13-летний мальчик вместе с семьей приехал из Мензелинска на курорт отдыхать. Ребенок находился в воде, когда началась гроза. Очевидцы трагедии утверждают, что спасатели по громкоговорителям сообщали отдыхающим, что необходимо выйти из воды. Большинство туристов укрылись в ближайших кафе. Тем не менее в воде остались порядка десяти человек.
Как сообщают свидетели инцидента на страницах в соцсетях, мальчик находился дальше всего от берега. В какой-то момент началась паника. Ребенка без сознания вытащили из воды на берег. Прибывшие по вызову медики скорой помощи сделали все возможное, чтобы спасти школьника, но он скончался.
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