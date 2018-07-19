В преддверии первенства РФ по легкой атлетике татарстанцы не прошли предсоревновательные сборы

В 2018 году не проводился и чемпионат РТ среди взрослых спортсменов.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В преддверии первенства России по легкой атлетике, которое стартует сегодня, спортсмены из Татарстана не прошли традиционные тренировочные сборы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал тренер по легкой атлетике Сергей Бородовицын.

Кроме того, в этом году впервые за многие годы не проводился и чемпионат республики среди взрослых спортсменов, таким образом, кто из Татарстанских легкоатлетов может претендовать на призовые места в первенстве страны — неизвестно. Сергей Николаевич скептично оценил шансы татарстанцев на победу.