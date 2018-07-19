Российские дипломаты посетят арестованную в США Бутину

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня дипломаты из посольства России в Вашингтоне смогут посетить Марию Бутину, арестованную в минувшее воскресенье американскими правоохранительными органами, сообщает «Интерфакс».
Представители посольства в Вашингтоне заявляют, что «председательствующая судья отказала в удовлетворении ходатайства об освобождении россиянки под залог».
В воскресенье Бутина была задержана, а в понедельник — предстала перед окружным судом.
Россиянку обвиняют в том, что она якобы как минимум с 2015 года занималась «конспиративной деятельностью» в пользу РФ.
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