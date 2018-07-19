Российские дипломаты посетят арестованную в США Бутину

15 июля россиянку Марию Бутину задержали по обвинению в связях с российской разведкой.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня дипломаты из посольства России в Вашингтоне смогут посетить Марию Бутину, арестованную в минувшее воскресенье американскими правоохранительными органами, сообщает «Интерфакс».

Представители посольства в Вашингтоне заявляют, что «председательствующая судья отказала в удовлетворении ходатайства об освобождении россиянки под залог».

В воскресенье Бутина была задержана, а в понедельник — предстала перед окружным судом.

Россиянку обвиняют в том, что она якобы как минимум с 2015 года занималась «конспиративной деятельностью» в пользу РФ.