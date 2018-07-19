Поздний прием пищи повышает риск развития рака

У людей, кто ели хотя бы за два часа до сна, риск развития рака молочной железы снижался на 16 процентов, простаты — на 26 процентов.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Привычка ужинать менее чем за два часа до сна может увеличить риск развития рака простаты и молочной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на International Journal of Cancer.

В ходе исследования ученые выяснили, что у тех людей, кто ел хотя бы за два часа до сна, риск развития рака молочной железы снижался на 16 процентов, риск развития рака простаты — на 26 процентов.

Сильнее эффект выражался у «жаваронков» и у тех, кто придерживался рекомендаций по профилактике рака (поддерживал здоровую массу тела, не злоупотреблял спиртным).

Специалисты отмечают, что онкологические заболевания простаты и молочной железы связаны с активностью разных гормонов, которые колеблются в зависимости от суточного ритма организма. А поздний прием пищи приводит к сбою суточных ритмов.