В результате инцидента никто не пострадал.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На севере Камчатки совершил жесткую посадку вертолет с туристами, сообщает газета «Известия».

ЧП произошло около шести утра по московскому времени в районе реки Левой Озерной. В вертолете Ми-8 находились 10 туристов. Никто не пострадал.

Сообщается, что при посадке воздушное судно серьезно повредило хвостовую часть.

В район ЧП вылетел второй вертолет, который должен эвакуировать пассажиров и членов команды.

