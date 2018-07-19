Представители «Динамо» успешно выступили в Финале IV Спартакиады молодежи России по тхэквандо

В общекомандном неофициальном зачете команда Татарстана заняла пятое место (из 23).

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Представители татарстанского «Динамо» успешно выступили в Финале IV Спартакиады молодежи России по тхэквандо среди юниоров и юниорок, который прошел в Пензе с 14 по 19 июля, сообщает пресс-служба ФСО «Динамо».

Титул чемпионки Спартакиады завоевала мастер спорта международного класса по тхэквандо Юлия Миюц, которая выступала в весовой категории до 67 килограммов. Бронзовые награды завоевали Сергей Кирсанов (58 кг) и Земфира Карягина (49 кг).

В общекомандном неофициальном зачете команда Татарстана заняла пятое место (из 23).