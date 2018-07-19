Браудер возмутился идеей Трампа о его возможной выдачи России

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер возмутился самой идеей того, что глава Соединённых Штатов Дональд Трамп готов обсудить возможность выдачи его и его команды РФ, сообщает РИА Новости.

Браудер назвал эту идею «чудовищной» и «предательством» патриотичных людей. Он считает, что Белый дом должен был вообще исключить такую возможность.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп планирует проконсультироваться с советниками насчет возможности допроса российской стороной некоторых американских граждан.

16 июля в Хельсинки состоялись российско-американские переговоры. Во время пресс-конференции по итогам саммита глава России Владимир Путин предложил сотрудничество следственным органам США по 12 россиянам, которые были обвинены в кибератаках на президентские американские выборы. При этом Путин отметил, что от американской стороны ожидаются аналогичные шаги. Так, в ответ в США в присутствии российских следователей проведут допрос тех лиц, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории РФ. Среди них Браудер и бывший американский посол в России Майкл Макфол.