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Татар-информ

19 июля 2018, 06:58

Общество

В соцсетях активно обсуждают лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

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16 июля в Хельсинки состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Пользователи Twitter обратили внимание на выражение лица первой леди США Мелании Трамп во время рукопожатия с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. 

Издание Daily Mail опубликовало кадры, на которых Мелания сначала с улыбкой пожимает руку Владимиру Путину, а после того, как отворачивается, сразу меняется в лице. 

Английское издание отметило, что она испугалась, но пользователи Twitter не согласились с ним. Некоторые пользователи сказали, что Меланья «всегда быстро меняет выражение лица, но она не испугана». 

16 июля в Хельсинки состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались более 4 часов.

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