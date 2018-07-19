В соцсетях активно обсуждают лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

16 июля в Хельсинки состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Пользователи Twitter обратили внимание на выражение лица первой леди США Мелании Трамп во время рукопожатия с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Издание Daily Mail опубликовало кадры, на которых Мелания сначала с улыбкой пожимает руку Владимиру Путину, а после того, как отворачивается, сразу меняется в лице.

Английское издание отметило, что она испугалась, но пользователи Twitter не согласились с ним. Некоторые пользователи сказали, что Меланья «всегда быстро меняет выражение лица, но она не испугана».

16 июля в Хельсинки состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продолжались более 4 часов.