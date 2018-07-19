Санкции ЕС в отношении Крыма поддержали еще пять стран

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). К санкциям стран-членов Евросоюза в отношении Крымского полуострова присоединились Албания, Черногория, Норвегия, Украина и Грузия, сообщается РБК.
В сообщении ЕС говорится, что союз обращает внимание на принятие данными странами обязательств и приветствует их.
Албания и Черногория являются кандидатами на членства в ЕС, Украина и Грузия, несмотря на неоднократные заявления готовности присоединиться к союзу, все еще не получили официального статуса кандидатов на членство. Норвегия не входит в Европейский союз, но принимает участие в европейской интеграции и входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли.
18 июня ЕС без обсуждения продлил санкции в отношении Крыма, которые были введены в 2014 году, еще на один год.
Следующая новость
Встреча Рустама Минниханова с Денисом Бортниковым состоится в Доме Правительства РТ в первой половине дня.
В Казани состоятся фестиваль волшебных шаров, всероссийский фестиваль красок и фестиваль водных фонариков.
Модернизация затронет автобусы марок МАЗ и НЕФАЗ.
Команда проекта решила воссоздать историю города в лицах — снимки лягут в основу будущих арт-объектов в рамках пятилетнего плана преображения города.
На одно место в институте претендуют три человека.
Соревнования проходили в Португалии 12 — 18 июля.
Турнир стартовал с состязания детей младшего и среднего возраста, который прошел в два этапа.
Победителей состязания наградили заместитель главы района Татьяна Бурганова, председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов.
По сравнению со статистикой прошлого года количество новорожденных мальчиков значительно уменьшилось – в прошлом году их было – 42, девочек – 34.
Ребята представили Шайхразиеву свои проекты, рассказали о планах на будущее.
В велопробеге примет участие работающая молодежь, начинающие предприниматели города и все желающие.
Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль доследственную проверку по инциденту.
Группы созданы с целью обеспечения безопасности в местах массового отдыха.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по РТ дала разрешение на эксплуатацию городского пляжа.
17 июля в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание молодым людям, что привело к драке и смерти прохожего.
Фестиваль отменен в целях предотвращения распространения вируса.
В этом году аграриям района предстоит убрать зерновые культуры с 45 тысяч гектаров, из которых около 14 тысяч гектаров приходится на озимые.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин