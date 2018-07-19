Санкции ЕС в отношении Крыма поддержали еще пять стран

18 июня ЕС без обсуждения продлил санкции в отношении Крыма до 23 июня 2019 года.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). К санкциям стран-членов Евросоюза в отношении Крымского полуострова присоединились Албания, Черногория, Норвегия, Украина и Грузия, сообщается РБК.

В сообщении ЕС говорится, что союз обращает внимание на принятие данными странами обязательств и приветствует их.

Албания и Черногория являются кандидатами на членства в ЕС, Украина и Грузия, несмотря на неоднократные заявления готовности присоединиться к союзу, все еще не получили официального статуса кандидатов на членство. Норвегия не входит в Европейский союз, но принимает участие в европейской интеграции и входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли.

18 июня ЕС без обсуждения продлил санкции в отношении Крыма, которые были введены в 2014 году, еще на один год.