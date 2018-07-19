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Татар-информ

19 июля 2018, 09:27

ОбществоПроисшествия

«Домкор» вернул Челнам земельные участки, из-за которых были возбуждены уголовные дела

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Земельные участки выделялись компании без проведения аукционов и без надлежащего информирования населения.

(Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Холдинг «Домкор» вернул городу земельные участки, из-за которых были возбуждены уголовные дела. Ранее об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников. Сегодня его подтвердил, отвечая на вопрос корреспондента агентства, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Как сообщалось ранее, несколько управленцев строительной компании проходят подозреваемыми по уголовному делу о хищении земельного участка площадью 8 тыс. 334 кв. м, расположенного на Цветочном бульваре Автограда. Участок был выделен ООО «Жилищно-инвестиционная компания», которая впоследствии было преобразовано в ООО «Домкор». На этой территории предполагалось построить паркинг.

По версии следствия, неустановленные должностные лица из числа руководителей исполкома города, действуя в составе группы лиц и явно выходя за рамки своих полномочий, в период до 17 сентября 2014 года в нарушение установленных законов выделили участок и заключили договор аренды, не объявляя торги и не информируя население. При этом подобные сделки предполагают проведение аукциона. Предполагаемая сумма ущерба, нанесенного муниципалитету, составила 50 млн рублей.

Впоследствии были возбуждены и другие аналогичные уголовные дела, все они были объединены в одно производство. В них фигурируют эпизоды, связанные с получением земельных участков в 15-м, 16-м, 36-м комплексах.

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