«Домкор» вернул Челнам земельные участки, из-за которых были возбуждены уголовные дела

(Набережные Челны, 19 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Холдинг «Домкор» вернул городу земельные участки, из-за которых были возбуждены уголовные дела. Ранее об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников. Сегодня его подтвердил, отвечая на вопрос корреспондента агентства, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Как сообщалось ранее, несколько управленцев строительной компании проходят подозреваемыми по уголовному делу о хищении земельного участка площадью 8 тыс. 334 кв. м, расположенного на Цветочном бульваре Автограда. Участок был выделен ООО «Жилищно-инвестиционная компания», которая впоследствии было преобразовано в ООО «Домкор». На этой территории предполагалось построить паркинг.
По версии следствия, неустановленные должностные лица из числа руководителей исполкома города, действуя в составе группы лиц и явно выходя за рамки своих полномочий, в период до 17 сентября 2014 года в нарушение установленных законов выделили участок и заключили договор аренды, не объявляя торги и не информируя население. При этом подобные сделки предполагают проведение аукциона. Предполагаемая сумма ущерба, нанесенного муниципалитету, составила 50 млн рублей.
Впоследствии были возбуждены и другие аналогичные уголовные дела, все они были объединены в одно производство. В них фигурируют эпизоды, связанные с получением земельных участков в 15-м, 16-м, 36-м комплексах.
Следующая новость
Церковь Сергия Радонежского была одной из первых построек Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря.
Фотографии и видеозаписи с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы.
О маленьком хулигане сообщили очевидцы происшествия.
В Казани состоялась премьера документального фильма о жизни сестры последней русской императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны.
На этом участке дороги будут проводить ремонтные работы.
Земельные участки выделялись компании без проведения аукционов и без надлежащего информирования населения.
Премьера документальной ленты с Андреем Мерзликиным и Илзе Лиепой собрала аншлаги сразу в двух кинозалах.
Погибший мальчик был родом из Мензелинска.
Президент Татарстана проведет заседание Республиканского оргкомитета «Россия 2018».
В 2018 году не проводился и чемпионат РТ среди взрослых спортсменов.
В общекомандном неофициальном зачете команда Татарстана заняла пятое место (из 23).
Один из лидеров нефтегазохимической отрасли России подведет итоги работы за первую половину 2018 года.
Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел по РТ состоится с участием Премьер-министра Татарстана.
Встреча Рустама Минниханова с Денисом Бортниковым состоится в Доме Правительства РТ в первой половине дня.
В Казани состоятся фестиваль волшебных шаров, всероссийский фестиваль красок и фестиваль водных фонариков.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям