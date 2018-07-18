Митрополит Феофан пообещал помочь показать «Осанну» на центральном ТВ

В Казани состоялась премьера документального фильма о жизни сестры последней русской императрицы – великой княгини Елизаветы Федоровны.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан пообещал помочь показать фильм казанского режиссера Алексея Барыкина «Осанна» на центральном телевидении. На премьерном показе картины, который накануне вечером состоялся в кинозале «Синема 5» ТЦ «Парк Хаус», владыка обратился к авторам проекта со словами признательности.

«Дай Бог, чтобы этот фильм смотрело не только старшее поколение, но и наша молодежь. Хорошо бы этот фильм иногда показывать, когда бушующая толпа стремится вновь раздуть водоворот ненависти – чтобы люди видели, к чему все это может привести. Я со своей стороны буду прилагать все усилия, чтобы он был показан по центральным каналам телевидения, – заявил он. – Неплохо, чтобы и у нас широкие массы посмотрели этот фильм, и наша молодежь, особенно в вузах, а может быть, и в старших классах школ. Картина эта во многом даст некие ориентиры: куда ведут злоба и разделение, и наоборот – какие примеры есть в истории».

По словам митрополита Феофана, фильм «Осанна» заставляет проникнуться глубочайшей любовью и уважением к святой мученице – великой княгине Елизавете. Кинокартина сочетает в себе историчность и художественную ценность. Кроме того, она может стать предостережением от повторения тех трагедий, которые уже случились в истории, подчеркнул архиерей.

О наставлениях режиссеру митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, переговорах с «Первым каналом» и реакции первых зрителей на документальный фильм «Осанна» читайте в обзоре ИА «Татар-информ».